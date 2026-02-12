لأول مرة منذ 4 سنوات.. البنك المركزي يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك 2%
البنك المركزي المصري
كتبت- منال المصري:
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه 2% إلى 16% بدلا من 18%.
تأتي هذه القرارات انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
كان البنك المركزي رفع في سبتمبر 2022 نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك 4% إلى 18% بدلا من 14% بهدف احتواء الضغوط التضخمية.
الاحتياطي الإلزامي هي نسبة تلتزم البنوك بإيداعها لدى المركزي من إجمالي الودائع أقل من 3 سنوات وفق معايير الحوكمة والرقابة.
