لأول مرة منذ 4 سنوات.. البنك المركزي يخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك 2%

كتب : منال المصري

05:28 م 12/02/2026 تعديل في 05:35 م

البنك المركزي المصري

كتبت- منال المصري:

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه 2% إلى 16% بدلا من 18%.

تأتي هذه القرارات انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

كان البنك المركزي رفع في سبتمبر 2022 نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك 4% إلى 18% بدلا من 14% بهدف احتواء الضغوط التضخمية.

الاحتياطي الإلزامي هي نسبة تلتزم البنوك بإيداعها لدى المركزي من إجمالي الودائع أقل من 3 سنوات وفق معايير الحوكمة والرقابة.

