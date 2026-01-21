إعلان

محافظ المركزي المصري وسفيرة الاتحاد الأوروبي يفتتحان الاجتماع التاسع لدعم البنوك المركزية الإفريقية

كتب : منال المصري

12:49 م 21/01/2026

محافظ المركزي المصري وسفيرة الاتحاد الأوروبي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

افتتح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر وجامعة الدول العربية، الاجتماع التاسع للجنة التنسيقية للمبادرة الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبي لدعم البنوك المركزية الإفريقية من خلال بناء القدرات "دعم الاستقرار المالي وصلابة القطاع المصرفي والحوكمة – نحو تعزيز الحوار بين نظام البنوك المركزية الأوروبية وإفريقيا"، والذي استضافه البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026 بمقر البنك، وذلك بمشاركة عدد من البنوك المركزية الأوروبية والإفريقية.

وقد شهد الاجتماع، وفق بيان البنك، الإعلان عن مد الفترة الزمنية للبرنامج، الذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي في إفريقيا، لمدة عامين إضافيين حتى ديسمبر 2027.

وقال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن البرنامج أثبت منذ انطلاقه في ديسمبر 2023 أهمية التعاون الوثيق بين البنوك المركزية الإفريقية والأوروبية، حيث ساهم في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للبنوك المركزية الإفريقية من بينها تطوير القدرات، وتعزيز تبادل المعرفة، ودعم الإصلاحات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن المرحلة الجديدة من البرنامج تتيح توسيع نطاق الدعم الفني وبناء القدرات للبنوك المركزية إلى جانب تعزيز السياسات والآليات التي تدعم الاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام.

ويستهدف البرنامج دعم جهود الإصلاح والصلابة المالية، بما يحفز التجارة والاستثمار والنمو المستدام، كما يركز على عدد من الموضوعات الحيوية، من بينها تغير المناخ، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب قضايا الحوكمة ومكافحة غسل الأموال.

ويتولى إدارة البرنامج كل من البنك المركزي الألماني والبنك المركزي الفرنسي بالشراكة مع البنك المركزي الأوروبي، والبنك الوطني البلجيكي، والبنك المركزي الاسباني، والإيطالي، والليتواني، والبرتغالي، والبنك الوطني السلوفاكي.

ويستفيد من البرنامج عدد من البنوك المركزية الإفريقية، وهي: البنك المركزي المصري وبنك أنغولا الوطني، وبنك دول غرب إفريقيا المركزي (BCEAO)، وبنك دول وسط إفريقيا (BEAC)، وبنك غانا، وبنك كينيا المركزي، وبنك المغرب، وبنك موزمبيق، وبنك ناميبيا، وبنك الاحتياطي لجنوب إفريقيا، وبنك تنزانيا، والبنك المركزي التونسي، بما يغطي إجمالي 24 دولة إفريقية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري سفيرة الاتحاد الأوروبي دعم البنوك المركزية الإفريقية أنجلينا أيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصور.. بكاء نضال الشافعي أثناء تشييع جثمان والدته
زووم

بالصور.. بكاء نضال الشافعي أثناء تشييع جثمان والدته
كاميرا في كل بيت.. انتفاضة أهالي الراهب بعد جريمة أطفال المنوفية
أخبار المحافظات

كاميرا في كل بيت.. انتفاضة أهالي الراهب بعد جريمة أطفال المنوفية
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الان
مدارس

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الان
أندر وأجمل 4 أنواع قطط حول العالم.. تأسر القلوب
علاقات

أندر وأجمل 4 أنواع قطط حول العالم.. تأسر القلوب
رسميا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
أخبار مصر

رسميا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي