كشفت بيانات البنك الدولي تفاصيل ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 2.48 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2025 (الذي يعادل الربع الأول من العام المالي الحالي) يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

وبحسب البيانات، فإن الدين الخارجي ارتفع إلى 163.71 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بـ161.23 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، يعتمد البنك الدولي على بيانات البنك المركزي لتحديد حجم الدين الخارجي.

تفاصيل الزيادة

وأشارت بيانات البنك الدولي إلى أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر جاء رغم انخفاض إجمالي الدين الحكومي بسبب البنوك الحكومية وبعض الهيئات الأخرى.

ارتفع إجمالي الدين على البنوك الحكومية بنحو 1.33 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 23.56 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025 مقارنة بنحو 22.23 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.

وزادت ديون القطاعات الأخرى التي لم يتم تحديدها- وتعني بعض الهيئات الحكومية- بنحو 2.43 مليار دولار إلى نحو 22.1 مليار دولار مقابل نحو 19.66 مليار دولار في فترتين المقارنة.

انخفاض عبء دين الحكومة

تراجع إجمالي الدين على الحكومة لأول مرة منذ 6 أشهر بنحو 1.23 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 80.76 مليار دولار بنهاية سبتمبر مقابل نحو 81.994 مليار دولار بنهاية يونيو 2025.

على نفس الخطى تراجع إجمالي الدين على البنك المركزي المصري بنحو 41 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 37.29 مليار دولار بنهايى سبتمبر من نحو 37.33 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

تستهدف حكومة مصر خفض الدين الخارجي لمصر إلى دون 40% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بت 44% حاليا.