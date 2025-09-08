إعلان

انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات الاثنين

10:41 ص الإثنين 08 سبتمبر 2025

أسعار العملات العربية

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 8-9-2025، مقارنة بمستواها خلال أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.87 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.93 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.17 جنيه للشراء، و 13.21 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 127.18 جنيه للشراء، و 128.78 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.29 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و 13.32 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 67.83 جنيه للشراء ، و 68.57 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 158.10 جنيه للشراء، و 159.15 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات البنك الأهلي المصري
