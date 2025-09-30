انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم
كتب : أمنية عاصم
سعر الريال السعودي
انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 4 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30-9-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 12.75 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.82 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
بنك مصر: 12.75 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.82 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.
بنك القاهرة: 12.78 جنيه للشراء ، و12.85 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 12.78 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 12.77 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.