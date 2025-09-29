ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-9-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.77 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.08 جنيه للشراء، و 13.12 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 126.26 جنيه للشراء، بزيادة 4 قروش ، و127.84 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش.

سعر الريال القطري: 12.20 جنيه للشراء، و 13.29 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 67.34 جنيه للشراء ، بزيادة 3 قروش، و 68.05 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار الكويتى: 156.90 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و 157.64 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.