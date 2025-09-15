إعلان

ارتفاع أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

10:10 ص الإثنين 15 سبتمبر 2025

الريال السعودي

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 4 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-9-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.09 جنيه للشراء، و 13.13 جنيه للبيع،

سعر الدينار البحرينى: 126.42 جنيه للشراء، بزيادة قرشين، و 128.01 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش.

سعر الريال القطري: 12.22 جنيه للشراء، و13.3 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا.

سعر الدينار الأردنى: 67.42 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و 68.16 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار الكويتى: 157.20 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش ، و 158.19 جنيه للبيع، بزيادة 15 قرشًا.

