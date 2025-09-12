سعر الريال السعودي ينخفض مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، مع نهاية آخر التعاملات الأسبوعية الخميس، مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 12.77 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.77 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.8 جنيه للشراء، و12.87 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 12.8 جنيه للشراء بتراجع 11 قرشًا، و12.84 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

البنك التجاري الدولي: 12.79 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.