ارتفاع سعر الدولار اليوم في 9 بنوك بنهاية تعاملات الخميس

03:50 م الخميس 11 سبتمبر 2025

سعر الدولار

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك بقيمة تتراوح بين 7 قروش و11 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الخميس 11-9-2025، مقارنةً بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.12 جنيه للشراء، و48.22 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.21 جنيه للشراء، و48.31 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.14 جنيهًا للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.05 جنيه للشراء، و48.15 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.21 جنيه، و48.31 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

