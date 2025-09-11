إعلان

ارتفاع أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم 11-9-2025

10:29 ص الخميس 11 سبتمبر 2025

أسعار العملات العربية

كتب- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الخميس 11-9-2025،بينما انخفض سعر الدينار البحريني، مقارنة بمستواها خلال أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.77 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.07 جنيه للشراء، و 13.11 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 126.21 جنيه للشراء، و 127.79 جنيه للبيع، بتراجع 32 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.20 جنيه للشراء، بزيادة 3 قروش ، و13.22 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 67.31 جنيه للشراء، بزيادة 15 قرشًا، و 68.05 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 156.94 جنيه للشراء، بزيادة 28 قرشًا ، و 157.71 جنيه للبيع، بزيادة 38 قرشًا.


