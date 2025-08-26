كتبت- منال المصري:

سحب البنك المركزي المصري 226.7 مليار جنيه من فائض السيولة في 18 بنكا في الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت بعطاء اليوم.

وسجل سعر الفائدة على الوديعة الأسبوعية للعائد الثابت 24.5%، بعد أن تراجعت من مستوياتها القياسية 27.75% تزامنا مع خفض المركزي للفائدة 3.25% على مرتين في أبريل ومايو الماضي.

ويأتي ذلك العطاء قبل قرار المركزي المصري لحسم سعر الفائدة في خامس اجتماع له خلال 2025 الخميس المقبل وسط زيادة الرهانات على استئناف خفض الفائدة للمرة الثالثة في 2025 بعد تباطؤ معدل التضخم.

"المركزي" يستهدف من خلال هذه الآلية السيطرة على الضغوط التضخمية باعتبارها إحدى الأدوات المتاحة في يد السياسة النقدية لامتصاص السيولة.