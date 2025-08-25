إعلان

انخفاض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:47 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

سعر الريال السعودي

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين 25-8-2025، مقارنة بتعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.85 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 12.85 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 12.85 جنيه للشراء،بتراجع 6 قرشًا و12.91 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش.

بنك الإسكندرية: 12.88 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.87 جنيه للشراء، و12.91 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

