انخفاض أرباح "سي أي كابيتال" بنسبة 47% في 6 أشهر

12:40 م الخميس 21 أغسطس 2025

شركة سي أي كابيتال

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، عن تراجع صافي أرباحها بنسبة 46.9% على أساس سنوي، لتسجل 699.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 1.31 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي؛ وفقًا للقوائم المالية المجمعة.

وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، فقد سجلت إيرادات الشركة نموًا بنسبة 26% على أساس سنوي، لتسجل 4.22 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ 3.33 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتأسست شركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (سي آي كابيتال) عام 2005. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2018. ومتخصصة في تقديم الخدمات المالية المتنوعة فى مصرو التي تشمل التأجيرالتمويلي، التمويل متناهي الصغر، وخدمات بنوك الاستثمار، بالإضافة إلى الاستثمار المصرفي والوساطة المالية.

شركة سي أي كابيتال الاستثمارات المالية
