كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 6 عملات مقابل الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 14-8-2025، مقارنة بمستواها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.83 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.90 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدرهم الاماراتي: 13.13 جنيه للشراء، و 13.17 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 126.79 جنيه للشراء، بتراجع 26 قرشًا، و128.38 جنيه للبيع، بتراجع 27 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.25 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و 13.28 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 67.62 جنيه للشراء، بتراجع 9 قروش، و 68.36 جنيه للبيع، بتراجع 14 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 157.50 جنيه للشراء، بتراجع 12 قرشًا ، و158.55 جنيه للبيع، بتراجع 23 قرشًا.