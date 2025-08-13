هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنية بمنتصف التعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين 9 قروش و11 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 4 بنوك بتعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.