إعلان

هبوط جديد في سعر الدولار مقابل الجنية بمنتصف التعاملات اليوم

11:15 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك، بقيمة تتراوح بين 9 قروش و11 قرشًا، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء 13-8-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 4 بنوك بتعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.31 جنيه للشراء، و48.41 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.3 جنيه للشراء، و48.4 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.29 جنيه للشراء، و48.39 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.27 جنيه للشراء، و48.37 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الدولار بوط سعر الدولار سعار الدولار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة