ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد 6-7-2025، بينما تراجع في بنك قناة السويس، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 للبيع.
بنك مصر: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيهًا للبيع.
فيديو قد يعجبك: