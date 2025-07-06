كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 3 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد 6-7-2025، بينما تراجع في بنك قناة السويس، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 للبيع.

بنك مصر: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.3 جنيه للشراء، و49.4 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.31 جنيه للشراء، و49.41 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.35 جنيه للشراء، و49.45 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيهًا للبيع.