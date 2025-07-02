كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 5 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 2-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.12 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش، و 13.2 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.43 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 129.7جنيه للشراء، بتراجع 37 قرشًا، و131.33 جنيه للبيع، بتراجع 36 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.54 جنيه للشراء، بتراجع 3 قروش، و 13.61 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الأردنى: 69.17 جنيه للشرا، بتراجع 20 قرشًا، و69.89 جنيه للبيع، بزيادة 20 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 161.28 جنيه للشراء، و162.4 جنيه للبيع، بتراجع 25 قرشًا للشراء والبيع.