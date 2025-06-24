كتبت- منال المصري:

استضاف بنك HSBC مصر، بالتعاون مع غرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) وهيئة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، منتدى الاستثمار والبنية التحتية المشترك بين EBCC وHSBCوUKEF في مقره الرئيسي بالقاهرة.

وبحسب بيان البنك اليوم، فإن المنتدى مثل محور أستراتيجي في بعثة البنية التحتية التي قامت بها غرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC)و وزارة التجارة والأعمال البريطانية (DBT) إلى مصر، والتي ضمت ما يقرب من 20 شركة بريطانية.

جمع هذا الحدث رفيع المستوى صناع القرار والجهات المعنية والشركاء من المملكة المتحدة ومصر، بما في ذلك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكبار الممثلين من الحكومة والمستثمرين الدوليين، والقطاع الخاص، لتمكين فرص الاستثمار وتعزيز التعاون في قطاع البنية التحتية الذي يشهد تطورمستمر في مصر.

وقال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر: "تتخذ مصر خطوات ثابتة لترسيخ مكانتها كمركز أعمال إقليمي، من خلال الإصلاح الاقتصادي والاستثمار في البنية التحتية المستدامة".

وأضاف "تعد استضافة هذا المنتدى جزءًا من جهودنا المتواصلة لتحفيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم مسيرة التحول في مصر. فمن خلال ربط المستثمرين بالفرص الواعدة، نعمل علي تحفيز التطور نحو اقتصاد أكثر استدامة."

ركزت المناقشات على عدد من القطاعات ذات التأثير الكبير والتي تعد أساسية لتطوير البنية التحتية في مصر، بما في ذلك الطاقة النظيفة والمتجددة، والبنية التحتية الرقمية، وإدارة النفايات. كما تم تسليط الضوء على فرص التصنيع التي تستهدف أسواق التصدير، لدعم النمو الاقتصادي.

وأضاف مهند خالد، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة المصرية البريطانية: "يسعدنا العمل مع بنك HSBC وهيئة تمويل الصادرات البريطانية لتسليط الضوء على العلاقات البريطانية المصرية في مجال الاستثمار في البنية التحتية.

وأوضح أن مثل هذه المنتديات تعد ضرورية لبناء جسور التواصل بين الأسواق والصناعات وصانعي السياسات. نود أن نتوجه بالشكر أيضا الي وزارة التجارة والأعمال البريطانية و السفارة البريطانية بالقاهرة علي شراكتهما في هذه البعثة الي مصر".

وأضاف وقال محمد سعد، المدير الاقليمي لمصر والجزائر بهيئة تمويل الصادرات البريطانية، "تفخر هيئة تمويل الصادرات البريطانية بدعم الشركات البريطانية في تقديم حلول جيدة تمكنهم من تلبية طموحات مصر في مجال البنية التحتية.

وأوضح أنه من خلال هذا التعاون مع بنك HSBC وEBCC، نسهم في تنفيذ مشاريع ذات أثر تجاري وتنموي على حد سواء.

بالإضافة إلى الجلسات الحوارية، تضمن المنتدى اجتماعات منظمة بين الشركات (B2B) وبين الشركات والحكومة (B2G)، مما اتاح فرص تواصل مباشر لتسهيل شراكات قابلة للتنفيذ ونتائج تجارية ملموسة.