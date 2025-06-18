بنك "CIB" يتصدر للعام الرابع قائمة "فوربس" لأقوى 50 شركة بمصر 2025

كتبت- منال المصري:

تصدر البنك التجاري الدولي CIB- أكبر بنك قطاع خاص في مصر- للعام الرابع على التوالي أقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025" التي حققت نموًا قويًا في مختلف القطاعات، وفق تصنيف قائمة فوربس للشرق الأوسط.

وبحسب قائمة مجلة فوربس البريطانية لأقوى 50 شركة بمصر خلال 2025، فقد شهدت هذه الشركات طفرة في أدائها خلال العام الماضي، بنسبة نمو 19.6% بإجمالي قيمة سوقية مجمعة 35.1 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في أبريل 2025، مقارنة بـ29.4 مليار دولار للعام الماضي.

كما ارتفع إجمالي مبيعات 50 شركة بنسبة 34.5% ليسجل 35.6 مليار دولار، وقفز صافي أرباحها بنحو 45% إلى 6.5 مليار دولار.

كذلك ارتفع إجمالي أصول أقوى 50 شركة بنسبة 33% ليصل إلى 118.8 مليار دولار، حتى نهاية ديسمبر الأول 2024، ما يعادل أكثر من 34% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وهيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 17 شركة، ومبيعات بلغت 13.5 مليار دولار، وإجمالي أصول بنحو 78.4 مليار دولار.

يليه قطاع الشركات الصناعية وشركات العقارات والإنشاءات، بواقع 7 شركات لكل قطاع.

ترتيب أكبر 10 شركات وبنك في قائمة "فوربس" لأقوى 50 شركة بمصر لعام 2025:

البنك التجاري الدولي (CIB)

- جاء في المركز الأول للعام الرابع على التوالي، بقيمة سوقية بلغت 4.7 مليار دولار.

- إجمالي مبيعات: 4.2 مليار دولار.

- إجمالي الأرباح: 1.1 مليار دولار.

- الأصول: 23.8 مليار دولار.

- شركة السويدي اليكتريك

- جاءت في المركز الثاني، بقيمة سوقية بنحو 3.5 مليار دولار.

- إجمالي المبيعات: 4.5 مليار دولار

- إجمالي الأرباح: 369 مليون دولار.

-الأصول: 4.9 مليار دولار.

بنك (QNB) مصر

- حّل بالمركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 1.2 مليار دولار.

- إجمالي المبيعات: 2.6 مليار دولار.

إجمالي الأرباح: 518 مليون دولار.

الأصول: 16.1 مليار دولار.

مجموعة طلعت مصطفى القابضة

- جاءت في المركز الرابع، بأصول قدرها 7 مليارات دولار.

- إجمالي المبيعات: 837 مليون دولار.

- إجمالي الأرباح:284 مليون دولار.

- الأصول: 7 مليارات دولار.

المصرية للاتصالات

- جاءت في المركزي الخامس بقيمة سوقية بلغت 1.1 مليار دولار.

- إجمالي المبيعات: 1.6 مليار دولار.

- إجمالي الأرباح: 198 مليون دولار.

الأصول: 3.9 مليار دولار.

أوراسكوم كونستراكشون

- جاءت في المركز السادس بحصة سوقية 592 مليون دولار.

- إجمالي المبيعات: 3.3 مليار دولار.

- إجمالي الأرباح: 134 مليون دولار.

- الأصول: 4 مليارات دولار.

بنك فيصل الإسلامي المصري

- استحوذ على المركز السابع بحصة سوقية 536 مليون دولار.

- إجمالي المبيعات: 733 مليون دولار.

- إجمالي الأرباح: 247 مليون دولار.

- الأصول: 4.8 مليار دولار.

مصرف أبوظبي الإسلامي

- جاء في المركز الثامن بحصة سوقية 487 مليون دولار.

- إجمالي المبيعات: 792 مليون دولار.

- إجمالي الأرباح: 177 مليون دولار.

- الأصول: 5.1 مليار دولار.

بنك التعمير والإسكان

- جاء في المركز التاسع بحصة سوقية 552 مليون دولار.

- إجمالي المبيعات: 657 مليون دولار.

- إجمالي الأرباح: 244 مليون دولار.

- الأصول: 3.7 مليار دولار.

مجموعة إي اف جي هيرميس

- جاءت في المركز العاشر بحصة سوقية 814 مليون دولار.

- إجمالي المبيعات: سجل 806 ملايين دولار.

- إجمالي الأرباح: بلغ 105 ملايين دولار

- الأصول: 3.7 مليار دولار.

ولإعداد القائمة، اعتمدت فوربس على بيانات البورصة المصرية، وصُنفت الشركات وفقًا لـ4 معايير رئيسية بأوزان نسبية متساوية: المبيعات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح للعام المالي 2024، بالإضافة إلى القيمة السوقية التي تم احتسابها وفقًا لإغلاقات السوق في 25 أبريل 2025.

في حين حصلت الشركات المتساوية في إجمالي النقاط على الترتيب نفسه، واستُبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المدققة لعام 2024 حتى تاريخ 25 أبريل 2025.

كما تم اعتماد أسعار صرف العملات الأجنبية في التاريخ ذاته.