سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 8 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 8 بنوك، بقيمة تتراوح بين قرش و 4 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفع في بنك التعمير والإسكان، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.58 جنيه للشراء، و50.68 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.59 جنيه للشراء، و 50.69 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيض.

بنك التعمير والإسكان: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.68 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.