المركزي يرفع رصيد الذهب إلى أكثر من مليار دولار في احتياطي النقد الأجنبي بأبريل

كتبت- منال المصري:

أظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع رصيد الذهب بأحتياطي النقد الأجنبي بنحو مليار دولار إلي 13.629 مليار دولار بنهاية أبريل من نحو 12.606 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

بحسب بيانات البنك المركزي، يعد ارتفاع رصيد الذهب العامل الوحيد في زيادة احتياطي النقد الأجنبي وحمايته من التراجع بنهاية أبريل بعد تراجع أرصدة مستوى السيولة من العملات الأجنبية.

تراجع مستوى السيولة من العملات السائلة بنحو 812 مليون دولار خلال أبريل إلى نحو 34.324 مليار دولار من 35.136 مليار دولار بنهاية مارس، وفق تقرير البنك المركزي.

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 387 مليون دولار خلال شهر أبريل ليصل إلى مستوى تاريحي 48.144 مليار دولار مقارنة بـ47.757 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وارتفع احتياطي النقدي الأجنبي لمصر إلى قرب 13 مليار دولار على مدار عام بعد صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات

كان المجلس العالمي للذهب قال في تقريره الأخير أن المركزي المصري أشترى طن من الذهب خلال العام الحالي.