انخفاض أسعار 4 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

كتبت-أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 4 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الأربعاء الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.48 جنيه للشراء، و 13.55 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.8 جنيه للشراء، و 13.84 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.20 جنيه للشراء بتراجع قرشين ، و 134.85 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش.

سعر الريال القطري: 12.87 جنيه للشراء بتراجع قرش، و 13.99 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 71.03 جنيه للشراء ، و 71.70 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتى: 164.68 جنيه للشراء بتراجع 23 قرشًا، و 165.85جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا.