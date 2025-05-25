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البنك الأهلي يجتمع غدا لحسم أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية

12:46 م الأحد 25 مايو 2025

سعر الفائدة

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كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري أنه يعتزم عقد اجتماع لجنة الأصول والخصوم "ألكو" غدا الاثنين للنظر في أسعار الفائدة على الشهادات والمنتجات المصرفية.

ويأتي اجتماع البنك في ضوء خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسات بالبنك المركزي الخميس الماضي.

كان البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% في اجتماع الخميس الماضي للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض.

وجاء ذلك بعد أن قرر المركزي خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماع أبريل الماضي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.

كان بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين قررا الشهر الماضي وقف العمل بالشهادة مرتفعة العائد 23.5% و27% وخفض سعر الفائدة 2% على الشهادات الثلاثية للعائد الثابت والمتناقص في أول رد فعل بعد قرار المركزي.

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