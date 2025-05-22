إعلان

الأسواق تترقب قرار البنك المركزي لحسم سعر الفائدة اليوم

10:57 ص الخميس 22 مايو 2025

البنك المركزي المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في ثالث اجتماع له خلال 2025 وسط ترقب مجتمع المال الأعمال.

يأتي اجتماع البنك المركزي اليوم بعد أن خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه الأخير لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.


وتتباين توقعات المحللين بين إبقاء المركزي على سعر الفائدة دون تغير اليوم وسط ضغوط التضخم أو خفض سعر الفائدة بوتيرة أقل من السابق بين 1% و2% مع اتساع العائد الحقيقي على الجنيه.

كان مستوى التضخم في مدن مصر عاد للتسارع مجددا في أبريل الماضي للمرة الثانية على التوالي مسجلا 13.9% بعد أن تراجع بشكل حاد من 24% في يناير إلى 12.6% في فبراير.

ويراقب البنك المركزي بحذر شديد الضغوط التضخمية المتوقعة في ضوء البيانات والمعلومات المتاحة حول يديه قبل اتخاذ قرار خفض أو تثبيت سعر الفائدة.

ويستهدف البنك المركزي من قرار الفائدة السيطرة على الضغوط التضخمية وسحب السيولة من خلال الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة وفي حال تراجع ضغوط التضخم يبدأ في الاستمرار بخفض أسعار الفائدة.


لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري سعر الفائدة اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالفيديو.. لحظة إطلاق الاحتلال النار على الوفد الدبلوماسي في جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد