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تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الخميس 15-5-2025

10:06 ص الخميس 15 مايو 2025

أسعار الدولار

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كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين بين 5 و10 قروش، ببداية تعاملات اليوم الخميس، بينما ارتفع في بنك القاهرة، فيما استقر في 7 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.36 جنيه للشراء، و50.46 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.36 جنيه للشراء، و50.46 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 50.36 جنيه للشراء، و50.46 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.36 جنيه للشراء، و50.46 جنيه للبيع.

بنك البركة: 50.33 جنيه للشراء، و50.43 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.3 جنيه للشراء، و50.4 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 50.36 جنيه للشراء، و50.46 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.36 جنيه للشراء، و50.46 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.37 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و50.47 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش.

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