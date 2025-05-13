سعر الدولار اليوم يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 قروش و 15 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 50.41جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.41 جنيه للشراء، و50.41 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.41 جنيه للشراء، و50.51 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.39 جنيه للشراء، و50.49 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.35 جنيه للشراء، و50.45 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.41 جنيه للشراء، و 50.51 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.4 جنيه للشراء، و50.5 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.48 جنيه للشراء، و50.57 جنيه للبيع، بتراجع 10 قروش للشراء والبيع.