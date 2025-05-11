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بزيادة 43%.. مصرف أبو ظبي الإسلامي يجنى أرباحا بأكثر من 3 مليارات جنيه في 3 أشهر

06:59 م الأحد 11 مايو 2025

مصرف أبو ظبي الإسلامي

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كتبت- منال المصري:

أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 43% خلال الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 3.030 مليار جنيه مقابل نحو 2.119 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق مدفوعا بزيادة صافي الدخل من العائد وإيرادات الأتعاب والعمولات.

وبحسب القوائم المالية للمصرف حول نتائج الربع الأول من 2025، فإن صافي الدخل من العائد ارتفع 45.2% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 4.706 مليار جنيه مقابل نحو 3.241 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

وزاد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 37.9% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي إلى نحو 641.179 مليون جنيه مقابل نحو 464.804 مليون جنبيه بنفس الفترة من العام السابق، وفق البيانات.

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