خروج جزئي للأموال الساخنة يدفع الدولار إلى مستوى قياسي مقابل الجنيه اليوم

كتبت- منال المصري:

قفز سعر الدولار إلى مستوى قياسي جديد مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم في البنوك بعد عودة المستثمرين الأجانب "الأموال الساخنة" للتخارج بشكل جزئي من أذون وسندات الخزانة المحلية، وفق ما قاله مصرفيون تحدث إليهم "مصراوي".

وارتفع سعر الدولار بنحو 43 قرشا خلال منتصف تعاملات البنوك اليوم ليصل إلى 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع في بنكي الأهلي ومصر.

فيما وصل في بنكي التجاري الدولي والقاهرة إلى 51.64 جنيه للشراء و5.74 جنيه للبيع.

كان سعر الدولار عكس اتجاهه الصعودي أمس وفقد نحو 13 قرشا من قميته قبل أن يعود للارتفاع مجددا اليوم.

وقال مسؤول الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك إن عودة الأجانب للخروج اليوم من أذون وسندات الخزانة المحلية تسبب في ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه لزيادة الضغط على طلب العملة.

وجاء خروج الأجانب بعد مخاوف تصاعد حدة الحرب التجارية بين الصين وأمريكا بعد أن هدد دونالد ترامب برفع السوم الجمركية على واردات الصين لأمريكا إلى 104% في حال عدم إلغائه الرسوم الجمركية المتبادلة 34% على واردات أمريكا.

وأكد مسؤول الخزانة أن زيادة الطلب على الدولار يؤدي إلى ارتفاع سعره وفق العرض والطلب وسعر الصرف الحر الذي تتبعه مصر.

وعادة يتسبب خروج الاستثمار الأجنبي أو ما يعرف "بالأموال الساخنة" من الأسواق الناشئة إلى وجود ضغط على العملات المحلية وتتباين تتداعياتها من دولة إلى أخرى وفق عجز ميزان المدفوعات.

كان رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي قال خلال مؤتمر هيرميس أمس الأول في دبي، إن ما نشهده الآن مع الجنيه المصري أمر طبيعي وصحي ودليل على أن البنك المركزي لا يدافع عن العملة ويجب أن نشعر بالقلق عندما تكون الديناميكيات "غير منطقية".

وأكد أن سعر الصرف المرن في مصر يعمل الآن بمثابة أداة امتصاص صدمات مدمجة وتراجع الجنيه مقابل الدولار هذا الأسبوع أمر صحي.

وأشار أبو النجا إلى أن نظام سعر الصرف المرن مستمر، ولن نحرق الاحتياطي النقدي للدفاع عن الجنيه.

وأضاف أن سعر الصرف المرن للعملة المحلية يعد بمثابة "أداة لامتصاص صدمات" الاقتصاد وهو ما يمنع تراكم الاختلالات من النوع الذي يؤدي في النهاية إلى انهيار قيمة العملة.