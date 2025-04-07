المركزي يبيع سندات خزانة بـ 14 مليار جنيه اليوم

كتبت- منال المصري:

يعتزم البنك المركزي، بالنيابة عن وزارة المالية، اليوم بيع سندات خزانة للعائد الثابت أجل عامين و3 سنوات بنحو 14 مليار جنيه، وفق بيانات منشورة على موقع المركزي.

كان المركزي رفض أمس أغلب طلبات المستثمرين لشراء أذون خزانة أجل 3 و9 أشهر بسبب ارتفاع أسعار العائد المقدمة.

واكتفى المركزي ببيع أذون خزانة أمس ما يعادل 9% فقط بقيمة 6.1 مليار جنيه من إجمالي السيولة المستهدف جمعها بقيمة 70 مليار جنيه.

وأذون وسندات الخزانة تعد أدوات مالية قصيرة ومتوسطة الأجل تلجأ لها وزارة المالية لجمع سيولة لسد عجز الموازنة.