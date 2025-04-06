الدولار يتراجع أمام الجنيه في منتصف التعاملات ليهبط من مستواه القياسي

كتبت- منال المصري:

عاد سعر الدولار للتراجع مقابل الجنيه بنحو 9 قروش في منتصف تعاملات أول يوم عمل بالبنوك الأحد مقارنة بعد أول ساعتين من بداية التعاملات اليوم ليهبط من مستواه القياسي الذي وصل له في صباح التعاملات.

كان الدولار سجل صعودا مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم بسبب موجة خروج قوية للأجانب من أذون وسندات الخزانة بفعل المخاوف وحالة عدم اليقين من حرب دونالد ترامب للرسوم الجمركية.

وهبط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 51.12 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع في منتصف التعاملات من نحو 51.21 جنيه و51.31 جنيه بعد بداية التعاملات بساعتين.

وتراجع في بنك مصر إلى نحو 51.11 جنيه للشراء و51.21 جنيه للبيع في منتصف التعاملات مقارنة بنحو 51.19 جنيه و51.29 جنيه على التوالي بعد بداية التعاملات بساعتين.