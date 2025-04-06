سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك مصرية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكي، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر في 3 بنوك، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.42 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.42 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء، و 13.49 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.44 جنيه للشراء ، و 13.50 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.45 جنيه للشراء، و 13.50 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.