أمريكا تعلن إعفاء روسيا و3 دول من الرسوم الجمركية لهذا السبب

كتبت- منال المصري:

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يفرض تعريفات جمركية على السلع القادمة من روسيا وبيلاروس وكوبا وكوريا الشمالية، وفق ما نشرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم.

وأوضحت أن هذه البلدان الأربعة تخضع بالفعل لعقوبات أمريكية.

وأضافت ليفيت في تصريحات لموقع "أكسيوس" أن العقوبات الحالية المفروضة على هذه الدول صارمة بما فيه الكفاية، ولا يتم النظر في فرض تدابير تجارية إضافية في الوقت الحالي.

ومع ذلك، أضافت أن روسيا قد تواجه "عقوبات قوية إضافية" في المستقبل.

كما أكدت ليفيت أن كندا والمكسيك لم تتأثر بالقيود الجديدة، لأن الولايات المتحدة قد فرضت عليهما سابقًا رسومًا جمركية منفصلة بنسبة 25%.

وكان ترامب أعلن أمس أن بلاده ستفرض معدل أدنى للرسوم الجمركية على السلع المستوردة بنسبة 10%.

وقد تم تحديد تعريفات خاصة لبعض الدول، بالإضافة إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة اعتبارًا من 3 أبريل.

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