فرصة أخيرة.. كيف تشتري شهادة الـ27% في الإجازة قبل وقفها الأحد؟

كتبت- منال المصري:

أتاح بنكا الأهلي ومصر فرصة أخيرة لعملاء القطاع المصرفي لشراء الشهادة مرتفعة العائد 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي لمدة 5 أيام من خلال الفروع والقنوات الرقمية (الإنترنت والموبايل البنكي) بعد قرار وقف العمل بها بداية من يوم الأحد المقبل.

وأعلنا بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين في القطاع المصرفي المصري، اليوم وقف العمل بالشهادة السنوية ذات العائد الثابت القياسي 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي بداية من الأحد المقبل بعد مرور نحو 15 شهرا على طرحها وتحقيق الغرض منها من جمع السيولة المستهدف جمعها وتباطؤ معدل التضخم.

ويعني هذا القرار أن البنكين الحكوميين، ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية، أتاحا للعملاء فرصة لشراء الشهادات مرتفعة العائد من اليوم عبر من خلال القنوات الرقمية تزامنا مع عطلة البنوك بداية من غد الخميس للأحد.

جاء قرار البنكين الحكوميين بعد وقت قصير من خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 225 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات في اجتماع الخميس الماضي إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

في يناير 2024 طرح بنكا الأهلي ومصر الشهادة أجل سنة للعائد الثابت بسعري عائد 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، بهدف إعادة استرداد السيولة مع استحقاق الشهادة النظيرة لها 22.5% و25%.

وجذبت الشهادة مرتفعة العائد نحو 1.3 تريليون جنيه في بنكي الأهلي ومصر منها 888 مليار جنيه في البنك الأهلي، وفق ما قاله محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي في وقت سابق.

طرق شراء الشهادة من الإنترنت والموبايل البنكي في الأهلي ومصر قبل وقف العمل بها.

-الدخول على الصفحة الرئيسية للتطبيق التي تحتوي على الخدمات المتاح استخدامها من خلال الموبايل أو موقع البنك.

- الضغط على خانة تسجيل الدخول وكتابة الكود الخاص بالعميل والمكون من 8 أرقام ثم إدخال الرقم السري والضغط على دخول.

- الضغط على "إصدار شهادة أو وديعة" والاختيار منها على إصدار شهادة بعائد 23.5% أو 27% حسب رغبة كل عميل.

- التأكيد على الحساب البنكي المراد الشراء منه الوعاء الادخاري ثم الضغط على المتابعة.

- يظهر أمام العميل معلومات كاملة عن الوعاء الادخاري الذي قام العميل بتحديد الاستثمار فيه، ويتاح له الضغط على زر التأكيد أو إلغاء.

- بعد الضغط على تأكيد الشراء يتم إصدار الشهادة أو الوديعة التي قام بشرائها.

- تظهر رسالة تأكيد البنك بتنفيذ عملية الشراء وإدراج قيمة الوعاء الادخاري ضمن منتجاته في البنك.

- قد يواجه العملاء خطأ في تنفيذ العملية وعليهم المحاولة مرة أخرى.

- يتم تفعيل طلب العميل بشراء الشهادة مع أول يوم عمل للبنكين.