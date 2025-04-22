الدولار يتراجع مقابل الجنيه خلال تعاملات بنكي الأهلي ومصر اليوم

كتبت- منال المصري:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 8 قروش خلال تعاملات اليوم في بنكي الأهلي ومصر في أول يوم عمل بعد إجازة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.



كان الجنيه هبط إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار خلال الشهر الجاري بفعل خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة قبل أن يتحسن ويبدأ في الارتفاع.

سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: سجل 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.

بنك مصر: سجل 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع.