ارتفاع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات الخميس
كتبت- أمنية عاصم:
ارتفعت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.
أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم
سعر الريال السعودي: 13.55 جنيه للشراء، و 13.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: 13.88 جنيه للشراء، و 13.92 جنيهًا للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
سعر الدينار البحرينى: 133.96 جنيه للشرا، و 135.64 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.
سعر الريال القطري: 12.95 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و 14.02 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
سعر الدينار الأردنى: 71.44 جنيه للشراء بزيادة 14 قرشًا، و 72.21 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا.
سعر الدينار الكويتى: 165.54 جنيه للشراء بزيادة 36 قرشًا، و 166.75 جنيه للبيع، بزيادة 37 قرشًا.
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