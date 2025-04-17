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ارتفاع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات الخميس

10:14 ص الخميس 17 أبريل 2025

أسعار العملات العربية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.55 جنيه للشراء، و 13.62 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.88 جنيه للشراء، و 13.92 جنيهًا للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 133.96 جنيه للشرا، و 135.64 جنيه للبيع، بزيادة 27 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.95 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و 14.02 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار الأردنى: 71.44 جنيه للشراء بزيادة 14 قرشًا، و 72.21 جنيه للبيع، بزيادة 31 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 165.54 جنيه للشراء بزيادة 36 قرشًا، و 166.75 جنيه للبيع، بزيادة 37 قرشًا.

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