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ارتفاع أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

10:17 ص الأحد 13 أبريل 2025

الريال السعودي

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.62 جنيه للشراء، و 13.68 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.94 جنيه للشراء، و 13.98 جنيهًا للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 134.61 جنيه للشراء بزيادة 29 قرشًا ، و 136.31 جنيه للبيع، بزيادة 32 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.01 جنيه للشراء ، و 14.09 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 71.79 جنيه للشراء بزيادة 15 قرشًا، و 72.57 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

سعر الدينار الكويتى: 165.90 جنيه للشراء بزيادة 36 قرشًا ، و 167.89 جنيه للبيع، بزيادة 89 قرشًا.

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