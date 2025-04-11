ارتفاع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك خلال أسبوع

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في 5 بنوك، بتعاملات أمس الخميس، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال أسبوع

البنك الأهلي المصري: 13.59 جنيه للشراء بزيادة 17 قرشًا، و13.65 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

بنك مصر: 13.6 جنيه للشراء بزيادة 18 قرشًا، و13.66 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا.

بنك القاهرة: 13.64 جنيه للشراء بزيادة 22 قرشًا، و13.7 جنيه للبيع، بزيادة 21 قرشًا.

بنك الإسكندرية: 13.61 جنيه للشراء بزيادة 17 قرشًا، و13.65 جنيه للبيع، بزيادة 16 قرشًا.

البنك التجاري الدولي: 13.63 جنيه للشراء بزيادة 19 قرشًا، و13.71 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا.