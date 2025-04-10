الجنيه يصعد أمام الدولار ويستعيد 34 قرشا من قيمته بنهاية تعاملات

كتبت- آية محمد:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية آخر التعاملات الأسبوعية في 10 بنوك اليوم الخميس، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 51.3 جنيه للشراء، و51.4 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 51.28 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 51.3 جنيه للشراء بتراجع 36 قرشًا، و51.4 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا.

بنك كريدي أجريكول: 51.3 جنيه للشراء، و51.4 جنيه للبيع، بتراجع 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 51.29 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع، بتراجع 34 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.62 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع، بتراجع جنيه للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 51.66 جنيه للشراء، و51.75 جنيه للبيع، بتراجع قرش.