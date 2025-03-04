رصيد الذهب يحمي احتياطي النقد الأجنبي لمصر من التراجع في فبراير

كتبت- منال المصري:

عزز زيادة رصيد الذهب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال شهر فبراير الماضي بعد أن تراجع رصيد الأموال السائلة من العملات الأجنبية ووحدات السحب الخاصة، وفق بيانات البنك المركزي قام مصراوي بتحليلها.

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري بنحو 129 مليون دولار خلال فبراير الماضي ليصل الإجمالي إلى مستوى قياسي جديد 47.394 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي مقابل نحو 47.265 مليار دولار بنهاية يناير.

وزاد احتياطي النقد الأجنبي بنحو 12 مليار دولار بعد تنفيذ صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وتحرير سعر الصرف في مارس الماضي.

تفاصيل الأرصدة باحتياطي النقد الأجنبي في فبراير

الذهب: ارتفع خلال شهر فبراير بقيمة 435 مليون دولار ليصل إلى نحو 11.851 مليار دولار من نحو 11.416 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

الأموال السائلة: تراجع رصيد الأموال السائلة من العملات الأجنبية بنحو 297 مليون دولار خلال شهر فبراير إلى نحو 35.524 مليار دولار من نحو 35.821 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.

وحدات السحب الخاصة "SDRs" لدى صندوق النقد الدولي: تراجعت بنحو 10 ملايين دولار خلال فبراير إلى 21 مليون دولار من 31 مليون دولار في يناير.