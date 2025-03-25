سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 4 و6 قروش، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 50.5 جنيه للشراء، و50.6 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.