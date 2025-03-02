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قبل وبعد الإفطار.. تعرف على الحد الأقصى للسحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي

02:03 م الأحد 02 مارس 2025

ماكينات الصراف الآلي ATM

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تطبيق مصراوي

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كتبت- منال المصري:

تتيح البنوك للعملاء حدود قصوى للسحب والإيداع يوميا من ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات الدفع سواء الخصم المباشر "دبت" أو المدفوعة مقدما على مدار اليوم بعد وقبل الإفطار في رمضان.


ويعتمد العملاء حاليا على تنفيذ تعاملاتهم للسحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي بدلا من السحب من الفروع وخاصة في أوقات الإجازات الجمعة والسبت للبنوك.


وفي السطور التالية يقدم مصراوي الحدود القصوى للسحب والإيداع في رمضان.


حد السحب النقدي: يبلغ 30 ألف جنيه يوميا كحد أقصى لكن بعض البطاقات تتيح حدود أقل حسب سياسة كل بنك.


حد الإيداع النقدي: يبلغ 30 ألف جنيه يوميا ولا تقبل الماكينة إضافة حدود أكبر في حساب العميل.


عمولة السحب: تتم مجانا لعملاء البنك أما غير العملاء يتم إضافة رسوم تتباين من بنك إلى آخر بسبب استخدام ماكينة غير تابعة للبنك المصدر للبطاقة.


وتجري البنوك دوريات مكوكية على ماكينات الصراف الآلي خلال رمضان بهدف إتاحة خدمة السحب والإيداع على مدار اليوم.

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