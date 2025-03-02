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سعر الريال السعودي يرتفع في 4 بنوك خلال تعاملات اليوم

10:52 ص الأحد 02 مارس 2025

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي في 4 بنوك ، بينما استقر في بنك القاهرة، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.44 جنيه للشراء، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.44 جنيه للشراء، و 13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 13.42 جنيه للشراء، و 13.5 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.46 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

البنك التجاري الدولي: 13.46 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

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