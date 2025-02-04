سعر الريال السعودي يرتفع أمام الجنيه في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر صرف الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها خلال تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.36 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 13.43 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك مصر: 13.34 جنيه للشراء بزيادة قرشين ، و 13.43 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك القاهرة: 13.36 جنيه للشراء، و 13.43 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 13.38 جنيه للشراء، و 13.43 جنيه للبيع. بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.39 جنيه للشراء ، و 13.44 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.