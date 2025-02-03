سعر الريال السعودي يرتفع في 3 بنوك خلال تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر صرف الريال السعودي في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياته خلال تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.35 جنيه للشراء ، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.34 جنيه للشراء ، بزيادة قرش، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 13.33 جنيه للشراء، و 13.40 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.35 جنيه للشراء، و 13.40 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.37 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.