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سعر الريال السعودي يرتفع في 3 بنوك خلال تعاملات الاثنين

10:49 ص الإثنين 03 فبراير 2025

الريال السعودي

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كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر صرف الريال السعودي في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياته خلال تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.35 جنيه للشراء ، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.34 جنيه للشراء ، بزيادة قرش، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

بنك القاهرة: 13.33 جنيه للشراء، و 13.40 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.35 جنيه للشراء، و 13.40 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 13.37 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

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الريال السعودي البنك الأهلي بنك مصر
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