سعر الريال السعودي يرتفع في 3 بنوك خلال تعاملات الاثنين
كتبت- دينا كرم:
ارتفع سعر صرف الريال السعودي في 3 بنوك، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياته خلال تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم
البنك الأهلي: 13.35 جنيه للشراء ، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
بنك مصر: 13.34 جنيه للشراء ، بزيادة قرش، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.
بنك القاهرة: 13.33 جنيه للشراء، و 13.40 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 13.35 جنيه للشراء، و 13.40 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 13.37 جنيه للشراء، و 13.42 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.
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