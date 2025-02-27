الأوروبي للإعمار يتوقع اتساع نمو اقتصاد مصر لـ3.6% و4.6% العامين الحالي والمقبل

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتساع معدل النمو للاقتصاد المصري إلى 3.6% خلال العام المالي الحالي يونيو 2025 من 2.4% في العام المالي السابق يونيو 2024، مدفوعا باكتساب النمو زخمًا في الربع الأول بفضل التوسع في قطاعات الاتصالات، والفنادق، والأغذية، والنقل والتخزين (باستثناء قناة السويس)، والخدمات المالية.

وأوضح البنك في بيان له اليوم، أن يبدأ قطاع التصنيع في التعافي خلال العام المالي الحالي بعد الانكماش الذي شهده في العام السابق، بينما سجلت القطاعات الاستخراجية أكبر معدلات الانكماش.

وبحسب البنك فإنه من المتوقع أن تواصل هذه الاتجاهات تعزيز الزخم الاقتصادي خلال بقية العام.

وعلى مستوى العام المالي المقبل توقع الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمو أداء الاقتصاد المصري 4.6% خلال العام المالي المقبل يونيو 2026 مدفوعًا بتعافي ثقة الأعمال وتقدم الإصلاحات الهيكلية.

وأشار البنك إلى أن الوضع الخارجي لمصر شهد تحسنًا منذ صفقة رأس الحكمة، مما دفع وكالتي التصنيف الائتماني فيتش وستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس إلى رفع التصنيف السيادي لمصر في عام 2024، ومع ذلك، فلا تزال بعض نقاط الضعف قائمة.

وبالنسبة للاحتياطي النقدي فقد واصل نموه ليصل إلى 47.3 مليار دولار في ديسمبر 2024، مدعومًا بزيادة التحويلات المالية الخارجية وعائدات السياحة، التي ساهمت في تعويض انخفاض بنحو 60% في عائدات قناة السويس خلال 2024.