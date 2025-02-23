منها الدرهم الإماراتي.. انخفاض أسعار 5 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار 5 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 13.42 جنيه للشراء بتراجع قرشين ، و 13.49 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.73 جنيه للشراء ، و 13.77 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.59 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش، و134.34 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.81 جنيه للشراء ، و 13.88 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.71 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش ، و 71.36 جنيه للبيع، بزيادة قرشين.

سعر الدينار الكويتى: 162.85 جنيه للشراء بتراجع 10 قروش ، و 163.97 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.30 للشراء و 36.37 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة