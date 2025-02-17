محمد الإتربي أفضل رئيس تنفيذي في مصر لعام 2025

كتبت- منال المصري:

حصل محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، على جائزة أفضل رئيس تنفيذي في مصر لعام 2025 من مجلة Global Business Finance، تقديرًا لقيادته المتميزة.

كما فاز البنك الأهلي المصري، وفق بيان للبنك اليوم، بجائزة أفضل بنك لتمويل التجارة في مصر 2025 وحصد جائزة أفضل بنك في التجزئة المصرفية في مصر 2025.

نما صافي أرباح البنك الأهلي المصري، أكبر بنك على مستوى القطاع المصرفي المصري، بنسبة 185.4% خلال النصف الأول من العام الجاري مسجلا نحو 70.63 مليار جنيه مقارنة بنحو 24.74 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق، بدعم نمو صافي الدخل من العائد.

ووفق القوائم المالية حول أول 6 أشهر من العام الجاري المنشورة، ارتفع صافي الدخل من العائد للبنك الأهلي المصري 60% خلال النصف الأول من 2024 مسجلا نحو 125.31 مليار جنيه مقارنة بنحو 78.36 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

ونما إجمالي رصيد محفظة ودائع العملاء 15% خلال النصف الأول من العام الجاري مسجلا نحو 4.294 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 3.733 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

فيما زاد إجمالي رصيد محفظة القروض والتسهيلات 36.5% خلال النصف الأول من العام الجاري مسجلا نحو 3.161 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 2.315 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وفق بيانات البنك.