منها الدينار الكويتي..ارتفاع أسعار 3 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار 3 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات اليوم

سعر الدينار الكويتى: 163 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و 164.15 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.43 جنيه للشراء ، و 13.51 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.75 جنيه للشراء، و 13.79 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 132.78 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و134.48 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

سعر الريال القطري: 12.83 جنيه للشراء ، و 13.90 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 70.81 جنيه للشراء بزيادة قرش، و 71.41 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش.

عملات أخرى مقابل الدولار

الليرة التركية مقابل الدولار: 36.10 للشراء و 36.17 البيع.

الليرة السورية مقابل الدولار: سجلت 13065 لكل ليرة