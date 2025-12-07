إعلان

تراجع في 5 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

12:23 م 07/12/2025

سعر الدولار

كتب- أحمد الخطيب:

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 5 بنوك، بقيمة تتراوح بين 3 و9 قروش، بمنتصف تعاملات الأحد 7-12-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

