انخفض في بنكين.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب- أحمد الخطيب:



انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكين، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-12-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.6 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 12.62 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.69 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.6 جنيه للشراء، بتراجع قرشين و12.68 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.65 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.69 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.62 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.