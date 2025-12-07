إعلان

انخفض في بنكين.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:16 ص 07/12/2025

الريال السعودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الخطيب:


انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنكين، خلال تعاملات اليوم الأحد 7-12-2025، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 12.6 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و12.68 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

بنك مصر: 12.62 جنيه للشراء، بزيادة قرش، و12.69 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 12.6 جنيه للشراء، بتراجع قرشين و12.68 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 12.65 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و12.69 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 12.62 جنيه للشراء بتراجع 3 قروش، و12.67 جنيه للبيع، بتراجع قرشين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري بنك مصر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟